Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul italian Giuseppe Conte a raspuns marti la criticile vehemente din partea Frantei in legatura cu gestionarea de catre Italia a unui aflux de migranti, acuzand la randul sau Parisul de ipocrizie, cinism si rigiditate, informeaza Reuters. Franta a denuntat anterior refuzul…

- Noul ministru de externe al Italiei, Enzo Moavero Milanesi, a chemat Alianta Nord-Atlantica sa mentina dialogul cu Moscova, vazand in Consiliul NATO-Rusia cel mai important forum de discutii intre Moscova si membrii Aliantei, transmite dpa, informeaza Agerpres.Intr-un comunicat al Ministerului…

- Noul ministru italian al economiei si al finantelor, Giovanni Tria, este un profesor de economie politica puțin cunoscut, critic al politicilor economice ale UE, dar favorabil mentinerii Italiei in Zona Euro. Giovanni Tria a scris recent ca regulile fiscale ale UE ar trebui schimbate, astfel incat sa…

- Relatiile Turciei cu Rusia sunt prea puternice ca sa le rupa presedintele Frantei, a declarat ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, luni, dupa ce Emmanuel Macron a afirmat ca sprijinul Ankarei pentru loviturile aeriene in Siria arata ca Turcia s-a ''separat'' de Rusia, relateaza Reuters si…

- Relatiile Turciei cu Rusia sunt prea puternice ca sa le rupa presedintele Frantei, a declarat ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, luni, dupa ce Emmanuel Macron a afirmat ca sprijinul Ankarei pentru loviturile aeriene in Siria arata ca Turcia s-a ''separat'' de Rusia, relateaza…

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat joi ca sunt efectuate pregatiri pentru vizita presedintelui Emmanuel Macron in Rusia in cursul lunii mai, in ciuda conflictului diplomatic privind otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, relateaza agentiile Reuters si Tass.

- Ambasadorul britanic la Moscova, Laurie Bristow, este convocat sambata la Ministerul rus de Externe, pentru a doua oara in aceasta saptamana, relateaza AFP si Reuters. ''Ambasadorul britanic este convocat sambata la Ministerul de Externe'', au relatat agentiile ruse de presa. Convocat…

- Ambasadorul britanic la Moscova, Laurie Bristow, este convocat sambata la Ministerul rus de Externe, pentru a doua oara in aceasta saptamana, relateaza AFP si Reuters, informeaza agerpres.ro. ''Ambasadorul britanic este convocat sambata la Ministerul de Externe'', au relatat agentiile ruse…