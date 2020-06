Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat luni expulzarea a doi diplomati cehi, o masura de "reciprocitate" dupa expulzarea la inceputul lunii iunie a doi diplomati rusi pe fondul raspandirii unui zvon fals despre un presupus proiect de otravire a unor politicieni cehi locali, potrivit AFP si EFE.Ministerul de Externe…

- CHIȘINAU, 11 mai – Sputnik. Creditul rusesc ramane in vizorul autoritaților. Astfel, Guvernul Republicii Moldova va iniția o noua procedura de negocieri a imprumutului de 200 de milioane de euro din partea Federației ruse. Igor Dodon a facut declarații in acest sens astazi, dupa ședința de lucru…

- Ambasada Romaniei la Moscova a finalizat lista nominala finala cu datele a 20.718 prizonieri si deportati inhumati in cimitirele din Rusia, scrie rgnpress.ro Numele altor aproape 10.000 de prizonieri de razboi si civili deportati romani inhumati in cimitirele multinationale de pe teritoriul Federatiei…

- Ministrul apararii rus, Serghei Soigu, i-a cerut miercuri sefului Comisiei de ancheta de pe langa Parchetul General al Rusiei, Aleksandr Bastrikin, sa studieze problema tragerii la raspundere penala a reprezentantilor autoritatilor din anumite tari pentru deciziile lor de a demonta monumentele sovietice.…