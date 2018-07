Stiri pe aceeasi tema

- Data planificatei vizite a ministrului de externe rus Serghei Lavrov în Grecia, din toamna acestui an, nu mai este potrivita, a anuntat joi ambasadorul Rusiei la Atena, în contextul unui scandal diplomatic între cele doua tari, transmite TASS,

- Rusia va expulza diplomați greci, a anunțat joi ambasadorul rus in Grecia, Andrei Maslov, fara a specifica insa numarul diplomaților care vor fi expulzați și data la care se va intampla acest lucru, relateaza site-ul agenției Tass, conform mediafax "Am anunțat deja ca vom lua contramasuri.…

- "Mana" rusa in Cipru este in unele cazuri atat de fatisa incat creeaza impresia unei supuneri din proprie initiativa, cand sub pretextul ortodoxiei, cand sub pretextul cica al unor "pozitii de autoritate indelungate" ale Moscovei in dosarul cipriot, cand sub forma profetiilor legate de "poporul blond"…

- Un nou meci-maraton pentru Rusia si pentru Croatia, echipe care au ajuns in sferturile de finala dupa doua meciuri care au depasit 90 de minute contra Spaniei, respectiv Danemarcei. De data aceasta, Croatia s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale dupa executarea loviturilor de...

- Ministerul Afacerilor Externe a solicitat oficial Ambasadei Federației Ruse la București detalii suplimentare și clarificari cu privire la informațiile vehiculate in mass-media rusa referitoare la cazul Karinei Țurcan, care a fost reținuta la Moscova

- Ministrul de externe italian l-a convocat miercuri pe ambasadorul Franței la Roma, dupa ce Parisul a criticat dur refuzul Italiei de a primi 600 de migranți aflați la bordul vaporului Aquarius in Marea Mediterana, scrie Reuters.

- Turcia si Rusia au ales, in ultimii 18 ani, fie sa fie “apropiate, impreuna”, fie intr-un conflict “care sperie nu numai statele din regiunea Marii Negre, ci si intreaga scena internationala”, a spus, intr-un interviu pentru Monitorul Apararii si Securitatii (MAS), lectorul universitar doctor Andreea…