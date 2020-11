Stiri pe aceeasi tema

- Muntenegru si Serbia si-au expulzat simbata reciproc ambasadorii acreditati la Belgrad, respectiv Podgorita, intr-o escaladare a tensiunilor deja existente intre cele doua doua tari din fosta Iugoslavie, informeaza dpa si AFP. Muntenegru l-a declarat pe ambasadorul sirb Vladimir Bozovic persona non…

- Persoanele care vin in Italia din Romania si Bulgaria vor fi obligate in continuare sa intre in izolare pentru 14 zile. Autoritatile itliene au decis prelungirea normelor sanitare de restrictie pe fondul cresterii numarului de cazuri de coronavirus din ultimele saptamani. Intrarea in Italia…

- Coronavirus in lume. Numarul cazurilor de coronavirus din lume a trecut de 27 de milioane de infectari, potrivit Worldometers . In axcelași timp, numarul deceselor asociate cu Covid-19 a ajuns la 883.000. Alte peste 19 milioane de persoane au fost declarate vindecate de Sars-Cov-2. Coronavirus in lume.…