Stiri pe aceeasi tema

- In saptamana 07-11 iunie 2021, Autoritatea Naționala de Integritate a pornit controale pe numele a doi directori de intreprinderi silvice din republica. Un director este vizat in controlul averii, iar cel de-al doilea este verificat pentru un posibil conflict de interese. In alte doua investigații privind…

- Autoritatea Naționala de Integritate a emis act de constatare pe numele primarului municipiului Edineț. Procedura de control a fost inițiata la inceputul anului 2021, in baza unei sesizari, in care se invoca ca primarul ar fi asigurat din banii publici tot necesarul pentru amenajarea și activitatea…

- Sesizarea a fost facuta de Agenția Naționala de Integritate (ANI) care il acuza pe fostul director al RATB de conflict de interese. Reprezentanții Agentiei Nationale de Integritate au sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Buzau cu privire la savarsirea infractiunii de conflict de interese de catre…

- Adrian Mihail a fost director general al Regiei Autonome de Transport București (RATB), actuala Societate de Transport București (STB), in perioada ianuarie 2017- noiembrie 2018. El lucra de 24 de ani in instituție, iar pe perioada exercitarii mandatului a fost suspendat din funcția de șef al Serviciului…

- Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Buzau cu privire la savarsirea infractiunii de conflict de interese de catre Adrian Sorin Mihail, fost director general al Regiei Autonome de Transport Bucuresti - RATB (actuala Societate de Transport Bucuresti - STB).…

- Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Buzau in legatura cu fostul director al Regiei Autonome de Transport Bucuresti, Adrian Sorin Mihail, pe care il acuza de conflict de interese. ”Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria…

- In perioada 29 martie – 02 aprilie 2021, Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a inițiat controlul averii in privința unui ofițer de investigații din cadrul Serviciului Protecție Interna și Anticorupție al MAI. O alta procedura de control vizeaza un posibil conflict de interese admis de catre primarul…

- Autoritatea Naționala de Integritate a anunțat ca s-a incheiat perioada de depunere a declarațiilor anuale de avere și interese personale, fiind depuse peste 64 de mii de declarații de catre subiecți.