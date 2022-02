Conflict cu bâte și topoare în vestul țării. Poliția a reținut 6 persoane VIDEO Un conflict intre doua familii de romi a degenerat joi seara in orașul Lugoj (județul Timiș) pana la un conflict cu bate și topoare, un barbat ajungand la spital. Zeci de polițiști și jandarmi i-au cautat pe cei implicați, fiind reținuți șase tineri. Incidentul s-a intamplat in cartierul Micro I unde cele doua tabere s-au intalnit intamplator, locuitorii din zona fugind șocați de violențele ce au avut loc, scrie Lugoj Info . Pana la sosirea echipelor de la politie si jandarmerie, mai multi tineri implicati in conflict au reusit sa fuga. Un barbat lovit cu un topor a fost transportat la spitalul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

