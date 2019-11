Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a anunțat creșterea tarifelor pentru importurile din China daca cele doua state nu vor reuși sa obțina un acord care sa incheie razboiul comercial ce marcheaza relațiile bilaterale dintre acestea, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.In cadrul…

- Intr-un discurs sustinut la cea de-a doua editie a Targului International de Importuri din China, liderul francez a condamnat, fara a-l numi pe omologul sau american Donald Trump, recursul la 'actiune militara, la arma tarifara, la legea celui mai puternic'. 'Razboiul comercial nu aduce decat perdanti',…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca nu va lega mult-asteptatul acord comercial cu China de dorinta exprimata public ca Beijingul sa il investigheze pe fostul vicepresedinte Joe Biden, posibilul sau rival in alegerile prezidentiale din 2020, transmite Reuters.

- Donald Trump considera ca Adminsitrația de la Beijing crede ca va caștiga un nou mandat in funcția de președinte, dar oficialii chinezi și-ar dori sa negocieze acordul comercial cu altcineva. Președintele american le-a transmis oficialilor chinezi ca daca acordul va fi incheiat dupa alegerile din…

- Operatiunea a distrus o baza de date cu ajutorul careia fortele iraniene de elita isi alegeau tintele si locul atacurilor, a explicat ziaristilor un inalt oficial american. Ofensiva cibernetica din 20 iunie impotriva serviciilor de informatii ale Garzilor Revolutionare a avut loc in contextul…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat la summitul G7 de la Biarritz ca a avut indoieli legate de escaladarea razboiului comercial cu China referindu-se la faptul ca ar fi vrut sa majoreze tarifele si mai mult, a precizat Casa Alba duminica, transmite Reuters, conform news.ro.Trump,…

- Boris Johnson și Donald Trump urmeaza sa se intalneasca duminica dimineața, fiind așteptați sa discute despre viitorul relațiilor bilaterale intre Statele Unite și Marea Britanie, in contextul Brexit. Intrebat daca ii va transmite liderului de la Casa Alba ca trebuie sa evite escaladarea razboiului…

- Presedintele american, Donald Trump, le-a cerut, vineri dupa-amiaza, companiilor americane care au activitati in China sa revina in Statele Unite, in contextul amplificarii conflictului comercial bilateral, anunța MEDIAFAX.Citește și: Mircea Badea explodeaza din nou! Daca-ți permiți sa pui…