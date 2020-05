Stiri pe aceeasi tema

- CEDO a stabilit ca lui Kovesi i-a fost incalcat dreptul la libera exprimare și liberul acces la justiție, pentru ca a fost indepartata din funcție de ministrul justiției, Tudorel Toader fara a se putea apara. La sfarșitul anului 2018, Laura Codruta Kovesi a facut o plangere catre CEDO in care contesta…

- Institutul Jenner de la Universitatea Oxford are un vaccin care a funcționat pe animalele de laborator și este gata sa iși testeze eficacitatea la om, daca autoritațile de reglementare aproba, scrie New York Times. Acesta este unul dintre proiectele finanțate de Fundația Bill si Mellinda Gates, iar…

- Comandanții Jandarmeriei Romane par a fi extrem de superstițioși, ținand cont de achizițiile facute in domeniul inarmarii. Potrivit unui anunț publicat pe platforma publica de achiziții – SICAP, Direcția Generala de Jandarmi a Municipiului București cumpara pistoale automate in baza unui contract in…

- Peste 90.000 de persoane sunt verificate zilnic, cu privire la respectarea regulilor de parasire a domiciliului, a declarat, sambata, secretarul de stat Bogdan Despescu. Nu mai puțin de 30.000 de angajați ai Ministerului Administrației și Internelor, aflandu-se in misiune. Dispozitivelor de polițiști,…

- Compania germana Bosch a dezvoltat un test rapid pentru COVID-19, care poate livra diagnosticul in mai putin de 2,5 ore si care nu are nevoie de laborator, potrivit publicației Finanical TImes, citata de ZF.ro Producatorul german a spus ca testul, dezvoltat in doar sase saptamani, ar putea testa pacientul…

- Medicii, salariații MAI, cadrele militare și alte categorii care așteptau sa le fie majorate salariile pentru ca lupta cu noul coronavirus mai au de așteptat! Guvernul a decis sa scoata de pe ordinea de zi OUG promisa, scrie stiripesurse.ro ”Propunem o amanare, nu avem toate avizele.”, a spus secretarul…

- Patru militari ai NATO din Afganistan au fost testati pozitiv la noul coronavirus la scurt timp dupa intrarea lor in tara, fiind primele cazuri de contaminare din cadrul misiunii aliate, a anuntat marti NATO intr-un comunicat citat de Reuters și Agerpres. Cetatenia celor patru ramane confidentiala.…

- Transportul, in valoare de 700.000 de euro a fost oprit, duminica, in Vama Otopeni, ca urmare a unor nereguli depistate in documentația importatorului, o firma din Giurgiu. Reprezentanții Crucii Roșii, instituție care a facut achiziția pe SEAP, acuza o neințelegere, dar se bucura ca au primit asigurari…