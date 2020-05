Stiri pe aceeasi tema

- Joi, politistii din Baia Sprie au fost sesizati despre faptul ca in zona fondului forestier Gutinul mai multe persoane taie fara drept, arbori de esența fag. Asadar, politistii s-au deplasat la fata locului unde au fost identificati doi tineri de 33 si 35 de ani din Baia Sprie care au recunoscut ca…

- In perioada 15 21 mai 2020, politistii de ordine publica au efectuat controale pentru verificarea operatiunilor cu material lemnos. In urma neregurilor constatate, au fost aplicate 281 de sanctiuni contraventionale la Legea 171 2010, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, in valoare…

- In timp ce efectuau activitati de patrulare pe DJ 187, pe raza comunei Poienile de sub Munte, politistii au oprit pentru verificari un utilaj cu care se transporta material lemnos. Intrucat barbatul depistat, in varsta de 52 de ani, nu a putut prezenta documentele legale de provenienta si transport,…

- Doua transporturi ilegale de lemne au fost depistate pe DE 79 la Plopsoru, in județul Gorj. Polițiști din cadrul Poliției Orașului Turceni au acționat ieri pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice, precum și pentru verificarea legalitații transporturilor de material lemnos. Astfel, la controlul…

- In seara de luni, in jurul orei 18.30, in timp ce actionau in zona Luhei de pe raza localitatii Poienile de Sub Munte, politistii au oprit pentru verificari un autoturism cu care se transporta material lemnos. Barbatul care transporta lemnul nu a putut prezenta documentele legale de provenienta, motiv…

- La data de 30 aprilie 2020, in jurul orei 19,45, polițiștii rutieri din Alba Iulia, in timp ce acționau pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiu, au oprit, pentru control, o autoutilitara cu remorca, condusa de un barbat de 50 de ani, din comuna Almașu Mare, județul Alba care transporta material…

- Sambata, politistii din Tautii Magheraus, au desfasurat actiuni cu efective marite privind identificarea persoanelor care comit infracțiuni la regimul silvic și a celor care transporta ilegal material lemnos. La ora 15.00, in localitatea Busag, a fost oprita pentru control o autoutilitara care tracta…