Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii de la Parchetul General cer arestarea preventiva a patronilor firmei ce deținea stația GPL de la Crevedia, unde au fost mai multe explozii in urma carora 5 persoane au murit și alte 54 au fost ranite.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, duminica, la prezentarea raportului preliminar al intervenției pompierilor la exploziile din Crevedia, ca pana in prezent au fost constatate 2.150 de deficiente la statiile GPL controlate in ultima saptamana.La aproape o saptamana…

- Un barbat de 63 de ani ranit in exploziile de la statia GPL din Crevedia a decedat la Spitalul Floreasca, informeaza News.ro. Barbatul avea arsuri pe 90 la suta din suprafata corpului. Barbatul a fost ranit in prima explozie care a avut loc sambata seara la stația GPL din Crevedia, au afirmat reprezentanții…

- Exploziile de la Crevedia au creat haos și au ingrijorat o țara intrega. Pana in acest moment au fost raportate doua decese și peste 50 de persoane au suferit arsuri. In raportul preliminar al M.A.I reiese ca intervenția fizica asupra incendiului provocat de explozia stațiilor GPL s-a produs la o ora…

- Exploziile care au avut loc sambata dupa-amiaza la stația GPL din Crevedia, județul Dambovița, au dus la dezintegrarea unei gradinițe aflata in apropiere.Deși gradinița era funcționala, din fericire, in momentul exploziilor nu se afla nimeni in cladire, deoarece era perioada de vacanța școlara.…

- Fiica celor doi soți, care au murit in urma exploziilor ce au avut loc ieri seara la stația de GPL din Crevedia, a transmis un mesaj pe rețelele sociale.„Parinți mei! Ați vrut sa plecați amandoi prea de vreme. Ne-ați lasat singuri", a scris ea pe Facebook .Fratele acesteia a povestit ultimele momente…

- Cladiri și autoturisme distruse sau puternic avariate, cu pereții inegriți de fum sau canistre aruncate pe o parte și cealalta a drumului, pot fi observate pe o parte și pe cealalta a drumului pot fi observate pe imaginile realizate din drona de catre fotograful agenției Inquam Photos, George Calin.Cele…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Bogdan Despescu, fost șef al Poliției Romane, a declarat, duminica dimineața, ca se face o evaluare asupra modului cum au acționat forțele MAI la exploziile din Crevedia. Exploziile s-au produs in seara de sambata, 26 august 2023. Prima explozie s-ar…