- Europarlamentarul PSD Maria Grapini a declarat, la RFI, ca liderul partidului, Viorica Dancila, nu ar trebui sa mearga la dezbaterea de marti a lui Klaus Iohannis, pentru ca s-ar vulnerabiliza, fiind "o intalnire unde au fost alesi bob cu bob cei care sunt pro-Iohannis". De altfel, Grapini a spus ca…

- Europarlamentarul PSD Maria Grapini a scris, miercuri, pe Facebook, ca a trecut cu elicopterul „pe la toate granițele” Israelului. Anterior acestei postari, Grapini a scris ca a vizitat „Tela Viv”, anunța MEDIAFAX.„Azi am inceput ziua la ora 7:30 și inca nu am terminat-o! Peste patru ore de…

- Maria Grapini a fost ironizata de internauți pe Facebook, dupa ce a scris pe contul ei ca se afla in orașul „Tela Aviv”, in loc de Tel Aviv. Deși eurodeputatul PSD a editat postarea respectiva, pe rețeaua de socializare au aparut glume pe seama acesteia, anunța MEDIAFAX.„Seara buna din Tela…

- Maria Grapini, gafe proaspete intr-o postare pe Facebook. Europarlamentarul PSD le ureaza urmaritorilor sai "Seara buna din Tela Viv", referindu-se la orașul israelian Tel Aviv. Citeste si Maria Grapini, ironizata la Iasi. A fost inaugurata linia de autobuze care duce in Letitia Nu…

- Maria Grapini continua seria gafelor lingvistice. Europarlamentarul pare sa isi doreasca sa o intreaca pe Viorica Dancila si, dupa ce s-a felicitat singura pe Facebook si a inventat tara Letitia, comite o noua greseala folosind sintagma „Tela Viv”.

- Din „Letitia”, in „Tela Viv”. Celebra pentru gafele monumentale pe care le promoveaza, eurodeputata timisoreanca Maria Grapni a lovit din nou. Acum din „Tela Viv”, asa cum a botezat cunoscutul oras din Israel. The post Maria Grapini nu renunta in ruptul capului. Acum a ajuns la „Tela Viv” appeared first…

- Europarlamentarul PSD Maria Grapini a reactionat, miercuri, dupa publicarea raportului MCV pentru România si a acuzat ca acest document este "dovada vie" ca tara noastra a fost tinta unei "tradari de la cel mai înalt nivel".

- Ioan Mircea Pascu, fost vicepresedinte al Parlamentului European, reactioneaza ironic dupa ce europarlamentarul Maria Grapini a afirmat ca ii va cere Ursulei von Der Leyen sa explice in baza carui regulament nu nominalizeaza comisarul pentru transport din partea Romaniei, dupa ce a fost respinsa…