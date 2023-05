Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a pierdut campionatul, dupa 2-3 cu Farul, FCSB se pregatește de meciul cu Rapid, din ultima etapa. FCSB - Rapid se joaca sambata, 27 mai, de la ora 20:30. Va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe PrimaSport, OrangeSport și DigiSport Echipa roș-albastra nu mai poate pierde locul 2 in play-off,…

- Iulian Cristea (28 de ani) a reziliat astazi contractul cu FCSB. Fundașul central așteapta o oferta din afara Ligii 1. In aceeași situație este și Razvan Oaida (25 de ani), dorit in Serie B. Gigi Becali a anunțat o vara plina pe piața de mercato. Primele mutari deja s-au concretizat. Fundașul central…

- Costin Ștucan a vorbit in emisiunea GSP Live, pe care o realizeaza, despre schimbarile ordonate de Gigi Becali la pauza meciului Farul - FCSB 3-2 și l-a pus la punct pe Mihai Pintilii: „N-ai un pic de demnitate, de sange in instalație?!”. CONTEXT:La pauza, FCSB conducea cu 2-1, scor la care avea prima…

- Gigi Becali nu mai vinde clubul FCSB, dar vrea sa reduca drastic cheltuielile și este decis sa dea afara cinci jucatori. Dupa gafa din meciul cu Farul, Iulian Cristea poate pleca gratis. Omul de afaceri a anunțat și ce se va intampla cu antrenorul Elias Charalambous, dar a dezvaluit și ce salariu primește…

- Gigi Becali nu se mai retrage din fotbal, dupa ce FCSB a revenit in lupta pentru titlu, dar sugereaza ca la meciul Farul – Rapid s-au intamplat lucruri necurate. Omul de afaceri a intrat in direct in emisiunea PlaySport Live și a declarat ca are mari semne de intrebare, dupa ce a vazut reacția galeriei…

- Gigi Becali a susținut o conferința de presa dupa victoria lui FCSB cu Sepsi, scor 2-1. Patronul roș-albaștrilor a vorbit și despre Andrei Borza (17 ani), fundașul stanga de la Farul. Internaționalul U20 a devenit un titular incontestabil la echipa lui Gica Hagi. Farul este lider in Superliga, iar Borza…

- Denis Alibec este jucatorul remarcat de Mihai Stoica, dupa remiza dintre Rapid si Farul, scor 1-1, din etapa a doua din play-off. Managerul general de la FCSB sustine ca atacantul lui Gica Hagi este omul meciului, marturisind ca acesta a avut numeroase ocazii de a marca. Rapid si Farul au remizat, intr-un…

- Joyskim Dawa revine in primul „11” al FCSB pentru duelul din aceasta seara cu FC Argeș, dupa ce a fost doar rezerva la derby-ul cu CSU Craiova. Camerunezul ii ia locul lui Iulian Cristea, practic una dintre doleanțele exprimate public de Gigi Becali. Dawa este in meciul cu FC Argeș, din etapa viitoare,…