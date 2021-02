Confesiunile uluitoare ale lui Damian Drăghici: ”Am fost dependent de alcool, țigări și iarbă!” Cum scena muzicala ramane in continuare fara public, artistul incearca o noua modelitate sa ramane in contact cu admiratorii sai, pe care i-a invitat la propriul sau podcast, pe care l-a inaugurat cu acesta ocazie pe web. Artist de succes, viața lui Draghici nu a fost mereu ușoara, dupa cum chiar muzicianul recunoaște, ca de altfel momentele sale de slabiciune cand, fara sa conștientizeze, a fost dependent de alcool, țigari și iarba. Pe canalul sau de Youtube artistul, care nu și-a ascuns niciodata etnia țiganeasca, ”s-a spovedit” fanilor și a recunoscut pentru prima data ca a fost dependent de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

