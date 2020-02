Interul dreapta de la CSM București se pregatește intens sa revina, dupa cea de-a noua operație suferita in cariera. Cea mai buna marcatoare a Jocurilor Olimpice din 2016, campioana mondiala și tripla campioana europeana, caștigatoare de patru ori a Ligii Campionilor, Nora Mork (28 de ani) abia așteapta sa evolueze din nou in tricoul ”tigroaicelor”. Handbalista din Norvegia dezvaluie cat de dificila a fost perioada de dupa operația suferita la ligamentele genunchiului stang, dupa doar un meci jucat in Romania, cel din Supercupa, caștigat de CSM...