- Razboi in Ucraina, ziua 43. Președintele rus Vladimir Putin a dat prima declarație cu privire la crimele impotriva civililor din Bucha, catalogandu-le drept ”o provocare grosolana și cinica''. Intre timp, SUA au trimis 100 de drone switchblade armatei ucr

- Vitali Șkolenko este generalul-maior din armata rusa care a dat ordin sa fie bombardate orașele din regiunea Kiev, acuza Oleksandr Gerșun, primarul comunei Tekucea, a informat postul public din Ucraina . Gerșun e ruda cu Șkolenko. Gerșun a publicat un mesaj video pe pagina de Facebook a Serviciului…

- La aproape 24 de ore de la defecțiunile tehnice, de sunet, din timpul discursului președintelui Zelenski au venit și explicațiile: „modificarea unui parametru facuta cu cateva secunde inainte de inceperea discursului a afectat redarea discursului”, a anunțat, marți, directorul Departamentului Tehnic…

- Cum de a reușit Viktor Orban sa-și mai asigure un mandat in Ungaria? Sondajele lasau o umbra de speranța pentru opoziție. Jurnalistul Catalin Hopulele a participat acum doua saptamani la manifestațiile de „Ziua Maghiarilor de Pretutindeni” de la Budapesta, din fața Parlamentului unde acum 174 de ani…

- Presedintele Ucrainei si-a inceput luni discursul adresat Parlamentului Romaniei invitandu-i pe parlamentari sa vizioneze un film care prezinta victimele masacrului facut de armata rusa la Bucea, o suburbie a Kievului. „Imi cer scuze pentru imaginile dure, dar aceasta este realitatea la fel de dura”;…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a condamnat dur, duminica seara, dupa ce in spațiul public au aparut imagini cu oameni decedați pe strazile din orașul ucrainean Bucha. „Invazia Rusiei in Ucraina are consecințe teribile, de neinchipuit – imaginile din Bucea și alte orașe din Ucraina trebuie sa…

- Ucrainenii au dovedit ca stiu sa lupte mai profesionist decat o armata care lupta de zeci de ani in diferite regiuni si in diferite conditii, a declarat, duminica dimineata, presedintele Volodimir Zelenski intr-un nou mesaj, in timp ce Ucraina a intrat in a 25-a zi de razboi. “Cea de-a 24-a zi a invaziei…

- „Lui Putin nu-i pasa ca mulți ruși il urasc și nu vor acest razboi. Dar chiar și așa, cred ca nu ar trebui sa tacem”, a declarat pentru Libertatea Daria Kucherenko, care s-a numarat printre cele peste 1.700 de persoane arestate joi in Rusia pentru ca au ieșit in strada sa condamne atacul comandat de…