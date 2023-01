Confesiunea unui soldat rus, supraviețuitor al masacrului de la Makiivka: „Nu a rămas nimic din trupurile lor” Martorii teribilului atac asupra soldaților ruși cu rachete HIMARS, desfașurat de ucraineni asupra școlii din Makiivka, incep sa vorbeasca despre clipele de groaza pe care le-au trait la fața locului. Școala Makiivka din transformata de ruși in cazarma și depozit de armament. Supraviețuitorii au reușit sa ia legatura cu ei și au aflat amanunte infioratoare despre atacul din noaptea de Revelion și despre condițiile in care lupta soldații ruși. Potrivit surselor oficiale de la Moscova, bilanțul victimelor este de 63 de morți. Totuși, autoritațile ruse nu au dat niciun detaliu in plus, insa informațiile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

