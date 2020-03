Andrada D., o romanca plecata la studii in Marea Britanie in urma cu 5 ani, vorbește despre cum se adapteaza britanicii la „noua viața”, in plina pandemie de coronavirus. Regatul Unit și-a schimbat rapid abordarea pe durata acestei saptamani. Daca britanicii nu s-au aliniat inițial masurilor drastice din restul Europei, situația a luat o intorsatura brusca atunci cand numarul de persoane infectate și cel al morților au crescut alarmant. In prezent, 233 de persoane din UK și-au pierdut viața, numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus depașind 4.145 Cafenelele, pub-urile și restaurantele…