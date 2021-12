Stiri pe aceeasi tema

- Marile publicații germane, in frunte cu Bild, susțin ca responsabilii „France Football” ar fi inventat pe ultima suta de metri „Atacantul anului” și „Clubul Anului”, doar pentru a-i consola cumva pe invinșii Lewandowski (33 de ani) și Jorginho (29 de ani). Ballon d'Or 2021 i-a revenit lui Lionel Messi.…

- Cornel Dinu (73 de ani) crede ca Robert Lewandowski (33 de ani) ar fi trebuit sa caștige Balonul de Aur in anul 2021. Lionel Messi, 34 de ani, a primit al 7-lea sau Balon de Aur, intr-un an in care a cucerit Copa America. Ceremonia de decernare a Balonului de Aur 2021, acordat de France Football,…

- PSG a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa FC Nantes, in etapa a 14-a a campionatului francez. Au marcat: Mbappe ‘2, Appiah ’82 (a), Messi ’87 / Kolo Muani ’76. Cel care a caștigat 6 Baloane de Aur a stabilit scorul final cu un șut splendid cu stangul de la 20 de metri dupa ce…

- Andrei Lobont, fiul fostului portar al primei reprezentative de fotbal a Romaniei, Bogdan Lobont, a semnat primul sau contract de jucator profesionist cu clubul Rapid, a anuntat, marti, gruparea giulesteana.“Andrei, fiul lui Bogdan Lobont, este unul dintre tinerii de mare perspectiva de la Centrul de…

- Luptatorul de stil greco-roman, Victor Ciobanu a caștigat aurul la Campionatul Mondial de la Oslo, Norvegia.Ciobanu l-a invins pe sportivul din Kirgizstan, Jolaman Șarșenbekov.Sportivul s-a calificat in finala Mondialului pentru a doua oara in cariera.

- Razvan Nedu (nevazator) a concurat cu un deget rupt, dar a câstigat medalia de argint la Campionatul Mondial de Paraclimbing de la Moscova.Potrivit MTS, la începutul lunii septembrie, Razvan Nedu, alaturi de Alex Benchea, în ciuda faptului ca vad împreuna doar 1%, au cucerit…

- La inceperea noului sezon de Liga 1, FC Universitatea Craiova iși anunța noul antrenor. Dupa o perioada la Naționala de juniror, Adi Mutu semna cu craiovenii pentru acest sezon. Numai ca echipa antrenata de fostul internațional roman este intr-un mre impas, avand patru etape fara nico victorie. Deja…

- Ciclistul roman Daniel Crista a obtinut medalia de aur in proba de omnium, duminica, la Cupa Mondiala de velodrom de la Cali (Columbia), cu 125 de puncte. Crista, care sambata a iesit invingator in proba de urmarire individuala pe 4.000 m, s-a impus in prima mansa de la omnium, cursa de…