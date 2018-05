Stiri pe aceeasi tema

- Robin Williams a murit pe 11 august, 2014. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Actorul suferea de demența și și-a pus capat zilelor. Make-up artist-ul actorului a dezvaluit niște lucruri uluitoare despre ultima perioada din viața celebrului actor. (CITEȘTE ȘI: CU…

- "Da, stiu ce contine (memorandumul - n.r.). Parerea mea a ramas aceeasi: Guvernul nu trebuia sa se apuce de o tema care este a presedintelui fara sa discute cu presedintele. Greseala a fost facuta. Ceea ce trebuie acum sa facem in continuare este sa o reparam, fiindca nu am absolut niciun interes…

- A aparut un nou numar al revistei Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania In numerologie cifra 9, numarul la care a ajuns in prezent Revista UZP, in condiții grafice excelente, realizate de Ovidiu Zanfir, este asociata cu inteligența. Cu adevarat, intr-un climat, am spune, de normalitate, acest…

- Andrei Gheorghe a fost un spirit non-conformist pana la capat. Priveghiul lui a fost „altfel”. Familia și prietenii au dorit sa-i faca „ieșirea din scena” cu stil. La Galeria Mobius, a fost adusa o fotografie-portret a lui Andrei Gheorghe. Imaginea are o poveste emoționanta, potrivit bunei lui prietene,…

- La inceputul lui 2018, Israela a dorit sa incheie o tranzacție imobiliara, scoțand la vanzare un teren pe care-l avea in zona Snagov, scrie stirilekanald.ro. Citeste si Israela, tentative de sinucidere repetate. Detalii halucinante ies la iveala: "Plangea foarte mult, era disperata" Este…

- In perioada 9.03.2018, ora 08.00 - 11.03.2018, ora 08.00, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe incendii. Astfel, un echipaj cu o autospeciala cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Pitești a intervenit…

- Doua petiții care cere inchiderea școlilor din județul Dambovița au fost lansata pe platforma petitieonline.com. 209 tineri din Targoviște, Titu Post-ul Firea le da apa la moara elevilor din Dambovița! Au aparut petiții online are cer inchiderea școlilor apare prima data in Gazeta Dambovitei .