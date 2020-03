Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Teatrului National "I.L.Caragiale" din Bucuresti, actorul Ion Caramitru, face un apel la solidaritate, adresat spectatorilor si iubitorilor de teatru, si asigura ca toate spectacolele vor fi reprogramate. "Ma adresez pe aceasta cale spectatorilor fideli ai Teatrului National…

- Gala Premiilor Gopo, eveniment care era programat pentru data de 24 martie la Teatrul National "I.L. Caragiale" din Bucuresti, va fi amanata. "Gala Premiilor Gopo, eveniment organizat de Asociatia pentru Promovarea Filmului Romanesc impreuna cu Asociatia Film si Cultura Urbana, va fi amanat, in contextul…

- Actor de teatru, film si televiziune Virgil Andriescu va fi recompensat cu premiul pentru intreaga cariera la cea de-a 14-a editie a galei Gopo, care va avea loc pe 24 martie, la Teatrul National din Bucuresti, potrivit news.ro.In cele peste cinci decenii de activitate, Virgil Andriescu a…

- Luni seara, la Teatrul National „I.L. Caragiale“ din Bucuresti, balerinii Brooklyn Mack si Francesca Velicu au fost primiti cu ovatii de la primii pasi din Pas de Deux „Diana si Acteon“, (coregrafia Agrippina Vaganova). Marina Minoiu, Julian MackKay si Hanry Dowden au emotionat pana la lacrimi cu interpretarea…

- Cea mai recenta productie a regizorului Radu Afrim realizata la Teatrul National „Marin Sorescu” Craiova - „Casa cu suricate“ de David Drabek va fi prezentata publicului din Bucuresti marti, 28 ianuarie 2020, ora 19:00 la Teatrul National „I.L. Caragiale”, Sala Mare.

- Spectacolul de dans contemporan ''Traces'' al companiei Ultima Vez, prezentat in premiera mondiala in cadrul Europalia Romania in luna decembrie, va fi prezentat intr-o reprezentatie unica, pe 9 ianuarie, la Teatrul National "I.L. Caragiale" din Bucuresti. "Institutul Cultural Roman…

- Spectacolul de dans contemporan "Traces" al companiei Ultima Vez, prezentat in premiera mondiala in cadrul Europalia Romania in luna decembrie, va fi prezentat, intr-o reprezentatie unica, pe 9 ianuarie, la Teatrul National "I.L. Caragiale" din Bucuresti. "Institutul Cultural Roman este…

- Actorul Ion Caramitru si clarinetistul Aurelian Octav Popa vor sustine, sambata, la Teatrul National din Bucuresti, un recital dedicat poetului Mihai Eminescu, potrivit news.ro.Spectacolul va fi sustinut pe scena Salii Pictura a Teatrului National „I.L.Caragiale” si marcheaza implinirea a…