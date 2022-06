Duminica, 3 iulie, de la ora 13.00, teatrologul Octavian Saiu va lansa volumul "Arta de a fi spectator", publicat la Editura Nemira, in Colectia Yorick, din care va prezentam fragmente, in avanpremiera. Profesorul si criticul de teatru sustine, in cadrul Festivalului International de Teatru(FITS), care se desfasoara pana duminica la Sibiu, o serie de conferinte speciale cu personalitati din lumea teatrala romaneasca si internationala.