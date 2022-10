Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Acibadem Atașehir a fost inaugurat dupa o investiție de 200 milioane de dolari și are departamente cu totul speciale de pediatrie, ginecologie și oncologie. Acibadem Healthcare Group, lanț medical de renume mondial și liderul industriei de servicii medicale din Turcia, preferat de romanii care…

- 11 persoane au fost reținute, luni, in urma mai multor percheziții care au avut loc in București și Cluj intr-un dosar in care se fac cercetari pentru inselaciune, produsa in cadrul unui eveniment pe tema nutritiei. 33 de persoane au fost pacalite cu o tombola falsa, scrie Monitorul de Cluj.Oamenilor…

- Conform Ministerului Sanatații, 320 dintre cazurile noi inregistrate in ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima trecere prin boala.Cele mai multe cazuri noi de COVID sunt in Bucuresti - 204 si in judetele Cluj - 85 si Timis - 83…

- Un barbat a distrus șase aparate de tip „slot machine” intr-o sala de jocuri de noroc și pariuri din Capitala. Polițiștii au inceput o ancheta penala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Romania se numara printre țarile europene cu cele mai mici chirii, potrivit unui studiu Deloitte Property Index 2022, citat de Economedia, cu 7,5 euro/mp/luna in București și Cluj. La polul opus, Paris este orașul cu cele mai mari chirii din Europa, cu 29,10 euro/mp/luna.Potrivit datelor furnizate de…

- Peste 57.300 de imobile au fost vandute, in iulie, cu aproape 4.400 mai multe fata de luna precedenta, potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). In iulie au fost comercializate, la nivelul intregii tari, 57.310 imobile, cu 4.364 mai multe fata de iunie.…

- Guvernul urmeaza sa aproba, in sedinta de astazi, un proiect de lege privind contractul de finantare pentru Spitalul Regional de Urgenta Craiova dintre Romania si Banca Europeana de Investitii, semnat la Bucuresti la 6 aprilie 2022 si la Luxemburg la 11 aprilie 2022.„Proiectul consta in constructia…

- 7.532 cazuri noi de COVID. Rata de infectare in Capitala: 8,66 Foto: MApN Un numar de 7.532 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, 1.299 mai putine fata de ziua anterioara, a anuntat, sâmbata, Ministerul Sanatatii.…