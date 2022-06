Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza oferita de Jandarmerie pentru copiii din Buzau! Astazi, in Parcul Tineretului a fost amenajata o tiroliana, in zona amfiteatrului. Cei mici se pot bucura pe parcursul zilei de aceasta experiența. „Sarbatorim Ziua Copilului in Parcul Tineretului! Jandarmii montani fac instruiri pentru ca excursiile…

- Doua cutremure, dintre care unul cu magnitudinea de 3,5 grade, au avut loc, luni dimineața, in Romania. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cel mai recent seism s-a produs la ora 3.29, in județul Buzau. Cutremurul a avut magnitudinea 3,5 pe Richter și a avut…

- Maine, 18 mai 2022 de la ora 16.00, Acer va difuza live binecunoscutul eveniment #NextAtAcer in cadrul caruia vor fi lansate o suita de noi dispozitive si tehnologii. Mai multe informații legate de streaming: [email protected]: https://www.acer.com/ac/ro/RO/content/nextatacer-2022 Facebook event: https://acer.co/next-at-acer-fbevent…

Buzoienii raman fara ștrand. Ce obiectiv ii va lua locul. Locuitorii municipiului Buzau iși iau adio de la ștrandul din Parcul Tineretului, dupa 42 de ani de cand a fost construit. In curand va incepe demolarea complexului, insa pana atunci […]

VIDEO Centru inteligent de colectare a deșeurilor, in parcarea Galleria Mall. Vouchere de cumparaturi de la Green Group, pentru toți cei care recicleaza. Grupul de reciclare Green Group și Carrefour Romania au lansat vineri, la Buzau, un centru automatizat…

Campanie de colectare gratuita a deșeurilor electrice și voluminoase, la Buzau. Cetațenii pot face programari prin telefon, din 21 martie pana pe 23 aprilie. In perioada 21 martie – 23 aprilie, se va desfașura prima campanie din acest an de colectare…

- Anul trecut au obținut locul I la Concursul Național de Robotica “First Lego League Challenge”, iar acum vor sa repete istoria. Vorbim despre mai mulți elevi de la Școala nr. 11 din municipiul Buzau. Saptamana aceasta, ei s-au intalnit cu Petre Emanoil Neagu, președintele Consiliului Județean. Instituția…

Punct nou pentru predarea deșeurilor voluminoase generate de cetațenii municipiului Buzau. Incepand cu luna martie buzoienii au posibilitatea de a se debarasa de deșeurile voluminoase in mod gratuit și rapid, prin predarea acestora la noul punct de…