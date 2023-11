Stiri pe aceeasi tema

- ​Increderea managerilor romani in economie a scazut, in al doilea semestru din acest an, pana la 48.1, nivel mediu apropiat de cel inregistrat la inceputul anului trecut (47,8), potrivit celor mai recente rezultate ale studiului CONFIDEX S2 2023, publicate de Impetum Group.

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat luni, la Podul Grant, unde a verificat stadiul lucrarilor, ca Ordonanta Guvernului cu noile masuri fiscale nu trebuia sa fie data in forma in care a fost data si ca e o grava ingerinta a nationalului in autonomia locala. Intrebat daca Ordonanta Guvernului…

- Noile masuri fiscale: Lista modificarilor care intra in vigoare incepand cu 1 noiembrie 2023 și 1 ianuarie 2024 Noile masuri fiscale: Lista modificarilor care intra in vigoare incepand cu 1 noiembrie 2023 și 1 ianuarie 2024 Noile masuri fiscale care au fost deja asumate de Guvern și adoptate in Parlament…

- Asiguratorii in continuare nu par sa fie ingrijorati de noile masuri fiscale aprobate si asumate de guvernul PSD-PNL, ba chiar considera ca impactul nu este unul semnificativ, dupa cum au spus surse din piata asigurarilor care nu au dorit sa fie citate.

- Ministrul de Finante, Marcel Bolos, a spus ca noile masuri fiscale protejeaza populația și mediul de afaceri și a explicat ca impactul bugetar va putea fi observat in functie de evolutiile partii de sustenabilitate financiara a tarii noastre. Acesta a adaugat ca nu exista riscul ca deficitul bugetar…

- Proiectul de lege privind noile masuri fiscale , pentru care Guvernul ar urma sa isi asume raspunderea in Parlament, a fost facut public marti dimineata de Ministerul Finantelor. Proiectul de lege privind noile masuri fiscale, prevede impozit pe cifra de afaceri, impozit suplimentar de 1% pentru institutiile…

- Ministerul Finantelor a publicat Proiectul de lege privind unele masuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung.Actul normativ introduce, incepand de anul viitor, un impozit minim pe cifra de afaceri pentru companiile cu o cifra de afaceri de peste 50…

- In fotografia alb-negru postata pe pagina sa de Facebook, oficialul apare ingenunchiat in Biserica, adancit in rugaciune in cea de-a 11-a Duminica dupa Rusalii. „Este un bilant cu propriul suflet și ne indeamna la iertare. Sfintii Parinti ne spun ca iertarea este fiica mai mare a dragostei. Și ca cine…