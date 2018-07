Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria, Romania și alte țari din Europa de Sud-Est țintesc extinderea pe piața articolelor de moda de lux, iar casele de moda din Paris și Milano muta o parte tot mai mare a producției in aceste state, in contextul in care trebuie sa faca fața cererii pentru un numar mai mare de colecții anuale.

- Prețurile la carburanți trebuie reduse și pârghia prin care statul poate face acest lucru este stabilirea unui acciz rezonabil. Însa acest lucru depinde de abordarea autoritaților, care deseori invoca faptul ca în Europa accizele sunt mai mari și prețurile sunt mai mari. …

- ”​Situația finanțelor publice e in prezent cel mai mare risc pentru economie. Riscul de a depași in acest an ținta de 3% deficit bugetar e mai mare ca oricand. Nu mai spun ca in Europa asistam la o direcție de reducere a deficitelor bugetare, nu de amplificare a lor. Anul acesta riscam sa ducem deficitul…

- Dupa intrarea in vigoare a Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), mai multe site-uri americane de știri au devenit inaccesibile utilizatorilor europeni. GDPR sau Regulamentul General privind Protecția Datelor a fost conceput de Uniunea Europeana și implementarea lui este obligatorie…

- CHIȘINAU, 17 mai — Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, și-a reiterat poziția privind prezența structurilor NATO în Republica Moldova. Șeful statului a declarat ca Oficiul de Legatura NATO la Chișinau ar putea fi închis chiar pâna la sfârșitul acestui…

- Barbatul in varsta de 50 de ani, care s-a impușcat mortal in oficiul unei companii de creditare, era casatorit și avea doi copii, scrie PRO TV Chișinau. Barbatul avea o datorie de 12 mii de dolari, iar astazi urma sa elibereze apartamentul care ii fusese sechestrat.

- Conferința de presa susținuta de candidatul Partidului Liberal la funcția de primar general al municipiului Chișinau, Valeriu Munteanu, cu tema „Excluderea Partidului Șor din cursa electorala pentru Primaria mun. Chișinau"

- Presedintele moldovean, Igor Dodon, a declarat astazi, la finalul unei conferinte de presa comune cu omologul sau belarus, Aleksandr Lukasenko, aflat intr-o vizita la Chisinau, ca si-ar dori in Republica Moldova o dictatura similara cu cea din Belarus, referindu-se la situatia economica mai buna din…