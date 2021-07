Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau organizeaza, in perioada 19-23 și 26-30 iulie 2021, atelierul educațional „Calatorie in antica Tamasidava. Meșterim, invațam, ne distram”. Proiectul le va oferi copiilor, cu varste cuprinse intre 7-12 ani, posibilitatea de a-și insuși cunoștințe istorice legate…

- Cu ocazia implinirii a 100 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Japonia și Romania, in municipiul Bacau a avut loc, la mijlocul saptamanii trecute, cea de a patra ediție a evenimentului „Japonia departe-aproape de Bacau”, organizat de Complexul Muzeal ,,Iulian Antonescu” și gazduit…

- Cea de a 17-a ediție a Nopții Muzeelor organizata, sambata, 11 iunie, de Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacau a debutat cu vernisajul expoziției „Concediile de altadata”, in care sunt expuse fotografii din arhiva de cateva mii de imagini pe hartie donate muzeului de maestrul fotograf și fotoreporter…

- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau organizeaza sambata, 12 iunie 2021, ora 17.00, la sediul central, str. 9 Mai, nr. 7, vernisajul expoziției „Concediile de altadata”. Expoziția prezinta fotografii din perioada comunista realizate de fotograful Vasile Cepar, colaborator al ziarului bacauan „Steagul…

- Sarbatorirea Zilei Eroilor, celebrata in fiecare an la data in care avem in calendarele creștine ortodoxe Inalțarea Domnului, in acest an pe 10 iunie, a fost precedata in Bacau, miercuri, 9 iunie, de organizarea unui simpozion pe aceasta tema. Evenimentul a avut loc la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”,…

- Liderii țarilor membre UE s-au reunit la Porto pentru a analiza situația sociala in contextul pandemiei, intr-o conferința urmata de desfașurarea Consiliului European informal (ramura legislativa a UE, alaturi de Parlamentul european). Ei au adoptat o declarație in 13 puncte, in care se angajeaza sa…

- 1. Ce va motiveaza in viața? – Dorința de avea o familie fericita. 2. Care este filmul dvs. favorit sau filmul cu un puternic impact emoțional asupra dvs.? – Regatul Cerului. 3. Cum arata un weekend perfect? Care sunt activitațile dvs. preferate in weekend? -Acasa, alaturi de cei dragi, muncind in gradina…

- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau redeschide in data de 27 aprilie 2021 expoziția permanenta a Muzeului de Arta, din str. Nicolae Titulescu, nr. 23. In cadrul acestei expoziții se regasesc un numar de aproximativ 400 de lucrari de pictura, sculptura și grafica din patrimoniul instituției. Publicul…