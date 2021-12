Stiri pe aceeasi tema

- CS Mioveni și Sepsi se infrunta azi in etapa #18 din Liga 1. Partida este programata de la ora 13:30 și poate fi urmarita in fotmat LiveTEXT pe GSP.ro, dar și la televizor, pe DigiSport 1, Telekom Sport și Look Sport. Programul etapei 18 din Liga 1 CS Mioveni - Sepsi, live de la ora 13:30 Click AICI…

- Dan Petrescu (53 de ani) a fost iritat de o intrebare primita in cadrul conferinței de presa premergatoare meciului dintre Chindia și CFR Cluj. Chindia și CFR Cluj se intalnesc sambata, 4 decembrie, incepand cu ora 15:00. Partida va fi live pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1, TelekomSport 1…

- Ultrașii din Peluza Catalin Hildan au transmis un mesaj suflarii dinamoviste, in ziua meciului Dinamo - CFR Cluj. Dinamo – CFR Cluj se joaca astazi, de la 18:30. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct pe Look Sport+, DigiSport și TV Telekom Sport. ...

- Dinamo și CFR Cluj se vor intalni azi, iar echipa lui Dan Petrescu este favorita clara in fața „cainilor”, care trec printr-o perioada extrem de complicata. Dinamo - CFR Cluj se joaca de la 18:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. In afara de rezultatele…

- Dinamo a primit o noua veste proasta inaintea meciului cu CFR Cluj. Dinamo – CFR Cluj se joaca duminica, de la 18:30. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct pe Look+, DigiSport și TV Telekom Sport. Sponsorul tehnic al dinamoviștilor, Macron, s-a retras in plin sezon, iar alb-roșii…

- Florin Prunea, fost oficial la Dinamo, a surprins inainte de meciul „cainilor” cu CFR Cluj. Dinamo – CFR Cluj se joaca duminica, de la 18:30. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct pe Look+, DigiSport și TV Telekom Sport. ...

- Dinamo primește vizita liderului CFR Cluj, iar Rednic vrea sa-i pregateasca o surpriza lui Dan Petrescu. Dinamo – CFR Cluj se joaca duminica, de la 18:30. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct pe Look+, DigiSport și TV Telekom Sport. Inainte de meciul contra campioanei, Mircea…

- CSU Craiova și CFR Cluj se intalnesc a doua oara consecutiv in 3 zile. Dupa succesul din campionat al ardelenilor, Craiova vrea sa-și ia revanșa in Cupa și sa ii elimine pe baieții lui Dan Petrescu. Partida este astazi de la ora 21:30 și poate fi vizionata la TV pe Digi Sport 1, Telekom Sport și Look…