- Comitetul executiv al Conferintei a aprobat calendarul reuniunilor plenare și al grupurilor de dezbatere ale cetațenilor europeni, seria de evenimente urmand sa inceapa luna viitoare.Sesiunea plenara inaugurala a conferinței va avea loc la 19 iunie 2021 la Strasbourg, cu o participare atat la distanța,…

- In ultimele luni se discuta mult in Europa si mai ales in Parlamentul European despre Conferința privind viitorul Europei. Ea s-a tinut deja pe 9 mai la Strasbourg. Vreme de un an se vor tine conferinte cu diverse grupuri privind viitorul Europei. Se sugereaza ca la conferințee sa participe și organizații…

- „Conferința privind viitorul Europei” a fost lansata oficial, in data de 9 mai, printr-o ceremonie la Parlamentul European de la Strasbourg. Lansarea a avut loc in prezenta președintelui Frantei, Emmanuel Macron, președintelui Parlamentului European, David Sassoli, premierului portughez Antonio…

- Sesiunea plenara a conferinței va fi alcatuita din 108 membri ai Parlamentului European, 54 reprezentanți ai Consiliului (cate doi pentru fiecare stat membru) și trei din partea Comisiei Europene, precum și 108 reprezentanți din partea tuturor parlamentelor naționale, in condiții de egalitate, și cetațeni.…

- Evenimentul de lansare a Conferintei privind viitorul Europei va avea loc la sediul Parlamentului European de la Strasbourg, cu ocazia Zilei Europei, duminica, 9 mai. Programul lansarii, prevazuta sa se desfasoare intre orele locale 14:00-15:30 (15:00 - 16:30 orele Romaniei), va include un discurs de…

- Participand la Reuniunea Președinților COSAC, senatorul Angel Tilvar, președintele Comisiei Europene din Senatul Romaniei a apreciat intenția Președinției COSAC de a menține un schimb regulat și substanțial de informații cu membrii COSAC, pentru a avea cea mai mare legitimitate și susținere din partea…

- Președintele Comisiei pentru afaceri europene saluta semnarea declarației comune a liderilor instituțiilor UE referitoare la Conferința privind viitorul Europei. Evenimentul de la Bruxelles este unul istoric, mult așteptat și reprezinta o acțiune comuna a Parlamentului European, Consiliului…

- O majoritate covarsitoare a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene (92%) cer ca vocile cetatenilor sa ''fie luate mai mult in calcul in deciziile cu privire la viitorul Europei'', indica primul Eurobarometru special realizat in comun pentru Parlamentul European si Comisia…