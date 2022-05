Conferința privind viitorul Europei: Democrația și alegerile Reprezentanții statelor member prezente la dezbaterile Conferinței privind viiotrul Europei au propus consolidarea democrației europene prin intarirea pilonilor pe care se sprijina aceasta, prin stimularea participarii la alegerile pentru Parlamentul European, incurajarea dezbaterilor transnaționale pe teme europene și asigurarea unei legaturi puternice intre cetațeni și reprezentanții lor aleși, in special prin urmatoarele mijloace: 1. Asigurarea protecției valorilor UE prevazute in tratate, inclusiv a statului de drept și a unui model social robust, care se afla in centrul democrației… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

