Conferința privind viitorul Europei: Consolidarea rolului UE în domeniul migrației legale Pentru consolidarea rolului Uniunii Europene in domeniul migrației legale, participanții la dezbaterile Conferinței privind viitorul Europei au propus: 1. Lansarea unei campanii de comunicare la nivel transeuropean pentru ca EURES (serviciile europene pentru ocuparea forței de munca), Portalul UE privind imigrația și instrumentul UE de stabilire a profilului de competențe al resortisanților țarilor terțe sa fie mai bine cunoscute de catre cetațenii europeni și mai frecvent accesate și utilizate de intreprinderile din UE atunci cand recruteaza 2. Crearea unei entitați europene pentru… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 1. Subsidiaritatea activa și guvernanța pe mai multe niveluri sunt principii-cheie și caracteristici fundamentale pentru funcționarea și responsabilitatea democratica a UE;2. UE ar trebui sa revizuiasca mecanismul care le permite parlamentelor naționale sa stabileasca daca noile propuneri…

- Reprezentanții statelor member prezente la dezbaterile Conferinței privind viiotrul Europei au propus consolidarea democrației europene prin intarirea pilonilor pe care se sprijina aceasta, prin stimularea participarii la alegerile pentru Parlamentul European, incurajarea dezbaterilor transnaționale…

- Cetațenii participanți la Conferința privind viitorul Europei au cerut un rol mai important al UE in contracararea amenințarilor la adresa securitații cibernetice, in special prin:1. Consolidarea Agenției UE pentru Securitate Cibernetica (ENISA) pentru a proteja mai bine persoanele, organizațiile…

- Conferinta privind viitorul Europei, un amplu proces de reflectie cetateneasca lansat in urma cu un an, s a soldat cu peste 300 de propuneri pentru reformarea Uniunii Europene, aprobate sambata in cadrul unei ultime sesiuni plenare in Parlamentul European, relateaza AFP.Orientarea subventiilor spre…

- Conferinta privind viitorul Europei, un amplu proces de reflectie cetateneasca lansat in urma cu un an, s-a soldat cu peste 300 de propuneri pentru reformarea Uniunii Europene, aprobate sambata in cadrul unei ultime sesiuni plenare in Parlamentul European, relateaza AFP. Fii la curent cu cele…

- Prezent la Strasbourg, la ultima sesiune a Conferinței privind Viitorul Europei, eurodeputatul Victor Negrescu a solicitat convocarea unei Convenții pentru schimbarea tratatelor europene cu scopul de a relansa proiectul Uniunii Europene. Propunerea formulata de eurodeputatul roman, membru in Conferința…

- Social Inca un punct de informare deschis de Centrul Europe Direct in bibliotecile din Teleorman aprilie 29, 2022 08:35 In anul 2022, Centrul EUROPE DIRECT Teleorman, gazduit de Biblioteca Municipala “Gala Galaction” Roșiori de Vede, continua sa dezvolte rețeaua de puncte de informare europeana in…

- Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Gorj a obținut acreditarea pe educație școlara, pentru perioada 2022-2027, prin aprobarea proiectului KA121-SCH, depus in cadrul programului Erasmus+. Prin desfașurarea acestui proiect, Inspectoratul Școlar Județean Gorj iși propune deschiderea școlii romane și catre…