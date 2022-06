Stiri pe aceeasi tema

Partidul Social Democrat și PES activists Romania au organizat, in acest final de saptamana, o consultare naționala prin intermediul careia au preluat opiniile cetațenilor privind viitorul Uniunii Europene și schimbarea tratatelor europene. Cetațenii au fost invitați sa iși exprime opțiunea pe sutele…

Premierul kosovar Albin Kurti a anuntat vineri ca Pristina va cere statutul de candidata la Uniunea Europeana pana la finalul anului, relateaza AFP, potrivit agerpres.

Uniunea Europeana lucreaza la un acord de achiziție comuna de vaccinuri și antivirale impotriva variolei maimuței, in contextul in care cazurile de imbolnavire cu aceasta boala virala, de obicei endemica in Africa, se intensifica in Europa și nu numai, scrie Reuters.

Italia vrea ca UE sa le permita fermierilor sa-si vanda surplusul de electricitate generata pe terenurile lor, o masura ce ar ajuta la atenuarea crizei energetice cu care se confrunta intregul bloc, relateaza Bloomberg.

Marea Nordului ar putea deveni "centrala energetica verde a Europei" in trei decenii, gratie impulsionarii energiei eoliene offshore, conform unui angajament luat miercuri de patru tari, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a facut apel la Uniunea Europeana sa se concentreze pe numitorul comun dintre Bruxelles și Ankara, mai degraba decat pe diferențele dintre ele, și a declarat ca aderarea deplina a Turciei este o cerința pentru viitorul blocului, relateaza publicația turca…

Alaturi de membrii Comisiei de Aparare și Siguranța Naționala, deputatul PSD Marian Rasaliu a efectuat o vizita de lucru la bazele aeriene 86 Borcea și Kogalniceanu. In contextul razboiului de la granițele țarii, parlamentarul a vorbit despre solidaritate, siguranța naționala, oportunitați economice,…

Conferinta privind viitorul Europei, un amplu proces de reflectie cetateneasca lansat in urma cu un an, s-a soldat cu peste 300 de propuneri pentru reformarea Uniunii Europene, aprobate sambata in cadrul unei ultime sesiuni plenare in Parlamentul European, relateaza AFP.