Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Amman a anuntat luni lansarea unui plan de strangere a 6,6 miliarde de dolari (5,9 miliarde de euro) pe langa donatorii internationali pentru a raspunde nevoilor pe urmatorii trei ani ale sutelor de mii de sirieni refugiati in Iordania, transmite AFP.'Astazi (luni), lansam un…

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen recunoaste lipsa diversitatii in institutiile europene si indeamna Uniunea Europeana (UE) ”sa faca mai mult” in lupta impotriva rasismului, relateaza AFP, potrivit news.ro.Aflata la conducerea unei echipe de 27 de comisari - 12 femei si…

- Numarul persoanelor fara loc de munca in Romania, din cauza coronavirus, se cifreaza deja la aproximativ 1.000.000, luand in calcul contractele de munca suspendate și incetate la finalul lunii mai. La aceasta cifra se va adauga numarul romanilor veniți din strainatate, care sunt in cautarea unui…

- ONU a strans marti doar jumatate din cele 2,4 miliarde de dolari solicitate donatorilor pentru a incerca sa puna capat gravei crize umanitare din Yemen, tara devastata de razboi si amenintata sa fie coplesita de epidemia de COVID-19, transmite AFP. In cadrul videoconferintei organizate…

- In aceasta saptamana, Nissan a dezvaluit planul sau de restructurare pe urmatorii 4 ani, ce presupune inchiderea fabricii din Barcelona și reducerea producției totale cu 20%, la 5.4 milioane de unitați. Japonezii vor sa reduca și numarul de modele și versiuni, astfel incat costurile anuale fixe sa scada…

- Institutiile europene vor celebra sambata Ziua Europei prin mai multe manifestari in mediul online, precum dezbateri, dialoguri cu cetatenii si mesaje video, la care vor participa comisari europeni, lideri ai Parlamentului European si sefi ai grupurilor politice. In contextul pandemiei de coronavirus,…

- Suma de 25 de miliarde dolari pare uriasa, dar este un marunțiș fața de ce avem de pierdut in lipsa unui vaccin. Uniunea Europeana planuiește sa stranga 8 miliarde de dolari pentru cercetarea și producerea unui nou vaccin. Deși scopul declarat e ambițios, și nici macar nu e clar ca obiectivul va fi…

- “Pentru președintele Mecanismului european de stabilitate, cel mai simplu mod de a strange fondurile de care Europa are nevoie va fi prin intermediul Comisiei Europene. Uniunea Europeana va avea nevoie de inca cel puțin 500 de miliarde de euro de la diferitele sale instituții pentru a se recupera dupa…