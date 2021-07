Organizația Femeilor Antreprenor din cadrul Uniunii Generale a Industriașilor din Romania (OFA UGIR) a organizat in data de 9 iulie 2021, in Poiana Brașov, cea de-a cincea conferința naționala, cu tema: ”Antreprenoriatul 2.0.21: De la idee la oportunitați de dezvoltare și finanțare”. Dezbaterile s-au axat pe doua teme fundamentale:”Cum ne reinventam afacerile dupa pandemie?” și, […] Articolul Conferința OFA UGIR: ”Structurile asociative ale mediului privat trebuie sa puna presiune pozitiva asupra statului” apare prima data in Curierul National .