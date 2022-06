Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul Henri Coanda a avut luna trecuta de aproape cinci ori mai mulți decat urmatorul aeroport din Romania, arata datele date publicitații de Asociația Aeroporturilor din Romania. La finalul topului, cu cei mai puțini pasageri sunt doua aeroporturi aflate la capete opuse ale țarii.Aeroportul Otopeni…

- Nicusor Dan a declarat, luni seara, la Digi 24, ca cea mai buna solutie pentru traficul din Capitala este semaforizarea inteligenta, dar s-a referit si la achizitia de noi tramvaie sau la o centura de cale ferata. ”Cea mai buna solutie pe cost-beneficiu este semaforizarea inteligenta, am inceput-o,…

- Construirea ultimului segment, Bacau-Pascani, a fost evaluata ieri la 6,27 miliarde de lei La o zi de la semnalarea intarzierilor pe toate proiectele de autostrada din Moldova de catre fostul secretar de stat iesean de la Ministerul Transporturilor, consilierul iesean al ministrului de resort a anuntat…

- ”Lensa, magazin de optica din Romania, a incheiat anul 2021 cu vanzari de 16 milioane euro, in crestere cu 50% fata de anul precedent, ajungand la o cifra de afaceri cumulata in cei 8 ani de existenta de 37,3 milioane euro. In urma unor investitii totale de circa 2 milioane de euro, Lensa a deschis…

- Romania cumpara 20 de trenuri electrice de la Alstom, un contract de 1,3 miliarde lei. Prima rama, cu 6 vagoane, va fi livrata in 2023. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat vineri ca Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a semnat un contract pentru achiziția a 20 de trenuri și…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a semnat astazi un contract pentru achiziția a 20 rame electrice de lung parcurs și mentenanța acestora pe o perioada de 15 ani, valoarea contractului de baza fiind de aproximativ 263 milioane de euro, fara TVA. Potrivit celor de la Ministerul Transporturilor,…

