- “Am depus astazi juramantul de investitura ca membru al Guvernul Romaniei pentru portofoliul de ministru al investitiilor si proiectelor europene, functie pe care am detinut-o si in noiembrie 2019 – decembrie 2020. Dedic acest mandat beneficiarilor finantarilor europene si implementarii proiectelor…

- „Sanatatea reprezinta un factor major pentru starea de bine a fiecaruia dintre noi, dar și un indicator important al capacitații de dezvoltare a societații in care traim. Acest lucru s-a vazut in cei peste 2 ani de pandemie, in care oamenii din intreaga lume au avut de suferit din cauza unui virus care…

- Municipalitatea botoșaneana a fost printre primele instituții din țara care a depus astazi cereri de finanțare pe „Valul Renovarii”, componenta a Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR).

- Contribuțiile la fondurile private de pensii vor crește de la 3,75% la 4,75%, incepand cu data de 1 ianuarie 2024. Adoptarea acestei decizii este parte a reformei pe care o face țara noastra in domeniul pensiilor, ca parte a Planului Național de Redresare și Reziliența. Salut aceasta decizie importanta.…

- Ministerul Economiei a transmis la Comisia Europeana 8 proiecte propuse de companii industriale cu investiții in Romania, pentru a putea eventual sa obțina fonduri europene in valoare totala de 500 de milioane de euro, alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) pentru cercetare și…

- Romania primește de la Uniunea Europeana 543 de milioane de euro pentru a rezolva problema abandonului școlar, prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliența. Datorita investițiilor europene, expresia „școala pentru toți” s-ar putea transforma intr-o certitudine. Insa, cat de posibil…

- Memorialul Victimelor Comunismului si al Rezistentei din Sighetu Marmatiei, singurul obiectiv din Romania care a obținut titlul „Marca Patrimoniului European” va fi finanțat in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Bugetul total al proiectului este aproximativ 1,8 milioane euro.…

