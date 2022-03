Stiri pe aceeasi tema

- Avertizarea RO-ALERT referitoare la incendiul puternic de la centrul comercial Prosper din sectorul 5 a bruiat conferinta de presa sustinuta la Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis si presedintele Poloniei, Andrzej Duda. In momentul in care seful statului roman vorbea despre nevoia intaririi Flancului…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, joi, ca viitoarele masuri pe care UE le va lua pentru a asigura securitatea energetica a țarilor membre trebuie sa aiba in vedere Republica Moldova și Ucraina ”Din discuțiile pe care le-am avut astazi a reieșit ca Romania și Spania au opinii convergente…

- Vicepresedinta SUA Kamala Harris au laudat joi poporul polonez pentru ca a primit peste un milion de refugati de la invadarea Ucranei de catre Rusia, la 24 februarie, relateaza The Asscociated Press. In context, Harris a anunțat un nou ajutor financiar substanțial al SUA pentru Ucraina și a precizat…

- Romania va continua sa acorde asistența Kievului in aceste momente dificile și condamna agresiunea Rusiei, a spus președintele Klaus Iohannis, in deschiderea Trilateralei Romania – Polonia – Turcia. Președintele a vorbit din nou despre consolidarea Flancului Estic al NATO, in contextul invaziei ruse…

- Vladimir Putin avertizeaza ca sanctiunile Occidentului impotriva Rusiei seamana cu o declaratie de razboi la adresa țarii sale. Vladimir Putin a declarat sambatata, la televiziunea de stat rusa, ca Ucraina ar trebui sa fie „demilitarizata” și sa aiba un statut neutru, iar „operațiunea speciala” de invadare…

- Un jurnalist spaniol aflat la granița dintre Polonia și Ucraina, pentru relatari, a fost arestat sub acuzația de spionaj in favoarea serviciului militar de informații rusesc GRU, potrivit Le Figaro. Pablo Gonzalez colabora, printre altele, cu publicația online Publico și televiziunea Sexta. Agenția…

- Președintele Volodimir Zelenski a transmis, sambata, ca Ucraina nu va raspunde provocarilor din regiunea Donbas și ca va depune eforturi pentru a restabili pacea prin diplomație. „Nu raspundem provocarilor și ne straduim sa stabilim pacea exclusiv prin diplomație”, a scris Zelenski, intr-o postare pe…

- Președintele american Joe Biden a declarat, marți, ca ar putea exista mișcari de trupe americane in Europa de Est in „perioada apropiata” și ca va lua in considerare sancțiuni personale impotriva președintelui rus Vladimir Putin daca Rusia invadeaza Ucraina, relateaza abcnews.com. Declarația vine in…