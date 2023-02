Stiri pe aceeasi tema

- La data de 19 ianuarie a.c., polițiștii Postului de Politie Oituz au fost sesizati, prin SNUAU 112, de catre un barbat de 67 de ani din localitate, despre faptul ca, fiul sau ar fi incalcat ordinul de protecție emis de Judecatoria Onești, la data de 28.11.2022. Tanarul de 38 de ani ar fi patruns in…

- Inspectoratele școlare vor fi desființate, iar in locul acestora vor fi inființate direcții județene de invațamant preuniversitar, conform noului proiect de lege a educației Proiectul Legii invațamantului preuniversitar, realizat in mandatul Ligiei Deca și care ar urma sa fie trimis in Parlament pentru…

- Spitalul Județean de Urgența Bacau va beneficia de un laborator de medicina nucleara (PET-CT), care va fi finanțat prin PNRR. Proiectul „Creșterea capacitații de asistența medicala a Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgența Bacau prin inființare laborator de medicina…

- Aula Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacau (UBc) a gazduit pe 13 decembrie Conferința de incheiere a proiectului „Infrastructura universitara pentru formare de calitate și viața sanatoasa” CNFIS-FDI-2022-0087, proiect finanțat de CNFIS prin Fondul de Dezvoltare Instituționala, implementat in perioada…

- Este vorba despre o campanie de donare de sange ce se va derula in perioada 12-16 decembrie, campanie ce face parte dintro acțiune naționala, un proiect al organizației studenților mediciniști Cluj-Napoca, parte a Federației Asociațiilor Studenților in Medicina din Romania (FASMR) și parte a programului…

- Siguranța rutiera a fost intotdeauna un subiect care m-a preocupat. O mare parte din activitatea pe care o desfașor in Parlament se dedica transporturilor și implicit siguranței in trafic. In eforturile mele de a spori aceasta siguranța am intreprins numeroase și diverse acțiuni, printre care și o serie…

- Seria 1 Programul etapei a 14-a/ sambata, 26 noiembrie, ora 14.00: Știința Miroslava- Csikszereda 2, Rapid Brodoc- Dante Botoșani, Bucovina Radauți- Viitorul Darabani, Foresta Suceava- Șomuz Falticeni, Ceahlaul Piatra Neamț- CSM Bacau. Clasament 1 Foresta Suceava 13 11 1 1 …

- In cadrul Proiectului educațional „VOLUNTARI DE FAPTE BUNE”, din calendarul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitara, in saptamana fructelor și legumelor donate(21-25 noiembrie 2022), Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” Lespezi, comuna Garleni, prin coordonator S.N.A.C local- prof. Anamaria Domnina…