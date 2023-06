Stiri pe aceeasi tema

- "Modelul economic actual al Romaniei nu mai corespunde vremurilor pe care le traim. Paradoxal, dupa aderarea la UE, deși am avut o creștere economica semnificativa și o convergența catre media europeana, decalajele dintre regiunile țarii au crescut", a spus secretarul general adjunct al NATO, Mircea…

- Reprezentantii organizatiei judetene a PSD Constanta sustin in aceste momente o conferinta de presa pe teme de actualitate politica si din judet.Sunt prezenti senatorul Felix Stroe, presedintele PSD Constanta, Ion Dumitrache, presedintele interimar al organizatiei municipale PSD Constanta, prim vicepresedinte…

- Fundația EOS – Educating for an Open Society – Romania in parteneriat cu Microsoft anunța prima generație de absolvenți certificați in securitate cibernetica. Programul de calificare profesionala CyberStart și-a premiat absolvenții pe 31 martie, in cadrul evenimentului CyberStarter Challenge 2023, organizat…

- Muzeul Municipiului București invita publicul la Conferința de Joi, 30 martie, ora 18.30, care va avea loc la Palatul Suțu (Bd Ion C Bratianu, nr 2) cu tema „Monumente fantomatice. Așezari preistorice de acum 7000 de ani din preajma Bucureștiului” susținu

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat joi ca va organiza, in parteneriat cu Varsovia si Kiev, o conferinta care sa ajute la localizarea copiilor din Ucraina rapiti de Rusia si la aducerea lor inapoi, informeaza AFP, citat de Agerpres."Este o amintire oribila a celor mai intunecate…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, luni, la Bruxelles, inaintea participarii la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, ca Romania si Ucraina vor organiza, in comun, in aprilie, prima Conferinta la nivel inalt privind securitatea la Marea Neagra in cadrul Platformei…

- Evoluția fascismului european va fi analizata, din punct de vedere științific, intr-o conferința la Academia Romana. Conferința științifica poarta titlul „Un secol de fascism european: traume vechi, fantasme recente”.Evenimentul va avea loc joi, 16 martie 2023, in Amfiteatrul „Ion Heliade Radulescu”…

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a participat marti, 7 martie, la Conferinta consilierilor de gen din Ministerul Apararii Nationale, desfasurata la Palatul Cercului Militar National, din Bucuresti.Organizata in marja Zilei Internationale a Femeilor, 8 martie, si destinata consilierilor de…