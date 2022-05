Conferința „Iorga, după Iorga”: Naționalistul moare aici, patriotul ajunge în străinătate Recent, la Conferința „ Iorga, dupa Iorga”, de la Valenii de Munte, s-a dezbatut prin prisma personalitații lui Nicolae Iorga ce a fost mai evident ca insușire a lui: naționalistul sau patriotul.In weekendul 20-22 mai 2022, in orașul Valenii de Munte a avut loc Conferința Naționala ”Iorga, dupa Iorga”, ediția a II-a, cu tema ”Romania, doar atat. Intre patriotism și naționalism”, dedicata vieții, activitații, operei și invațamintelor marelui savant roman lasate generațiilor care au urmat. Aici, la Valenii de Munte, savantul Nicolae Iorga, la inceputul secolului al XX-lea, a transformat vechiul… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat luni, 23 mai, ca analistul Petrișor Peiu a decis sa nu mai candideze la funcția de membru al Consiliului de Administrație al companiei Transgaz. Contactat de Libertatea, Petrișor Peiu a refuzat sa comenteze informația.„Am vazut ca…

- N.D. In perioada 20-22 mai a.c., in orașul Valenii de Munte va avea loc Conferința Naționala ”Iorga, dupa Iorga”, ediția a II-a, cu tema ”Romania, doar atat. Intre patriotism și naționalism”. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Prahova, in colaborare cu Centrul pentru Studii de Intelligence…

- ”In aceste zile ,ma voi deplasa in Albania, fiind parte a delegației Comisiei de Politica Externa a Senatului Romaniei condusa de catre Domnul Senator Titus Corlatean in calitate de Presedinte!”, susține senatorul PSD Alfred Laurențiu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Mirela Calugareanu, șefa ANAF, a fost numita, marți, de Parlament, in funcția de consilier de conturi in cadrul Curții de Conturi. Dupa vot și depunerea juramantului in fața celor doi președinți ai Senatului Romaniei și ai Camerei Deputaților ea a transmis un mesaj foștilor colegi și contribuabililor:…

- Cristian Diaconescu, fost președinte al PMP, fondat de Traian Basescu, a fost exclus din partid, a anunțat miercuri actualul lider al formațiunii, Eugen Tomac. Diaconescu a condus PMP pana pe 19 februarie, cand a fost inlaturat in urma unui congres, scrie Hotnews . Anunțul excluderii lui Diaconescu…

- Dan Dragos Dragan a fost ales luni in functia de presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Romgaz, informeaza compania printr-un comunicat transmis Bursei de la Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- La Partidul Mișcarea Populara e suparare mare. Ca fostul președinte, Cristian Diaconescu inca se da, deși nu mai e, conducator al partidului. Intr-o postare pe pagina oficiala de Facebook, noua conducere a PMP anunța ca va depune plangere penala impotriva lui Cristian Diaconescu pentru fals in declarații.…