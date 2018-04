O 'conferinta internationala' pentru 'o pace justa si durabila' in Tara Bascilor se va desfasura la 4 mai in Cambo-les-Bains (sud-vestul Frantei), a anuntat luni Raymond Kendall, expert al Grupului International de Contact (GIC) care negociaza pentru a pune capat acestui conflict vechi de aproape 60 de ani, informeaza AFP.



In conditiile in care a fost anuntat joia trecuta ca organizatia secesionista basca ETA isi va anunta la inceputul lui mai dizolvarea, expertul britanic, fost secretar general al Interpol, a subliniat, in cadrul unei conferinte de presa organizate…