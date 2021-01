Stiri pe aceeasi tema

- O echipa internationala de oameni de stiinta condusa de cercetatori din Israel a identificat o noua vulnerabilitate in celulele canceroase, a anuntat Universitatea din Tel Aviv (TAU), relateaza Xinhua, informeaza Agerpres. Studiul ar putea conduce la dezvoltarea unor medicamente personalizate…

- In perioada 28-29 ianuarie are loc conferinta online "Coronavirusul si Cyberspatiul: un an de schimbari si provocari" organizata de Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati, Colegiul de Stiinte Economice si IT din cadrul Universitatii WSEI din Cracovia si Institutul pentru studii in domeniul securitatii…

- Agenția Europeana pentru Medicamente recomanda folosirea vaccinului antiCovid produs de Moderna. Utilizarea serului a fost deja autorizata in Statele Unite ale Americii, Canada și Israel. Autoritațile spun ca vaccinul este atat sigur, cat și eficace.

- Zeci de defibrilatoare au fost amplasate la Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați, acestea fiind achiziționate printr-un Grant din fonduri europene. Potrivit unui comunicat transmis marți de Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați, un numar de 80 de aparate de tip defibrilator au ajuns la Galați.…

- Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati a achizitionat 1.000 de teste rapide si a inceput testarea personalului angajat. Pana acum, au fost testate peste 150 de persoane, fiind identificate 3 persoane pozitive.

- Bilantul editiei virtuale a Wizz Air Cluj-Napoca Marathon 2020 arata ca la aceasta au participat 932 de alergatori care au adunat 14.710 kilometri in 101.760 de minute, se arata intr-un comunicat de presa al organizatorilor remis AGERPRES. Al 10-lea an al Wizz Air Cluj-Napoca Marathon…

- Universitatea de Vest din Timișoara și New Strategy Center organizeaza a patra ediție a conferinței anuale „Security Challenges in the Balkans Region”. Conferința beneficiaza de prezența unor oficialitați și reprezentanți ai mediilor academice din Romania, Italia, SUA, Bulgaria, Franța, UK, Croația,…

