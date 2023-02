Stiri pe aceeasi tema

- Bancherul se asteapta la o perioada economica buna, pornind de la cea mai recenta prognoza a Comisiei Europene, care arata ca UE ar trebui sa evite o recesiune in acest an, in timp ce dinamica economiei romanesti a fost rectificata in sus de la 1,8% la 2,5%. Pardekooper vorbeste despre impactul PNRR…

- Romanii au luat cu asalt call center-ul pentru a afla cum pot intra și ce pot face cu cardul de energie. Call center-ul este asaltat zilnic de 5.000 de romani. Peste 5.000 de apeluri telefonice sunt receptionate zilnic la call center-ul pentru cardul de energie, a afirmat marti, ministrul Investitiilor…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a anunțat ca la 1 februarie va incepe distribuirea cardurilor de energie, urmand ca primele plati aferente ajutorului de incalzire sa se poata face din 20 februarie. „Asa cum am promis, incepand cu data de 1 februarie va putea avea loc distribuirea…

- Posta Romana a inceput, miercuri, tiparirea cardurilor de energie, la eveniment fiind prezent ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), Marcel Bolos. Marcel Boloș a anuntat ca, la 1 februarie, va incepe distribuirea cardurilor, iar primele plati ase vor face din 20 februarie. Ministrul…

- Anul acesta, plațile pentru ajutorul de incalzire al celor cu venituri mici vor fi facute prin Poșta Romana. Platile vor fi facute prin cititoare optice cu care vor fi dotati postasii, iar banii vor intra pe 20 februarie, a declarat ministrul Fondurilor Europene Marcel Boloș, la Digi24. Marcel Boloș…

- Data la care intra banii pentru plata facturilor. Anunt pentru romanii care primesc card de energie Posta Romana va fi cea care va face platile pentru ajutorul de incalzire al celor cu venituri mici, pentru ca aceasta companie are structuri in mediul rural, a precizat ministrul Investitiilor si Proiectelor…

- „Noi ne-am propus sa finanțam, sa sprijinim cheltuiala care este cea mai mare in totalul costurilor pe fiecare locatar, care este cea cu caldura. Am spus ca la oficiile poștale sau la poștaș, fiecare beneficiar se prezinta cu trei documente. Este vorba despre cartea de identitate, este vorba despre…