- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a analizat, marți, intr-o postare pe Facebook, pe un ton ironic, lipsa de masuri unitare și coordonate la nivel european in contextul crizei energetice. „Scapa cine poate” este concluzia amara a europarlamentarului, fost premier al Romaniei, in condițiile in care Germania…

- Germania va prelungi „probabil” durata de funcționare a doua dintre cele trei centrale nucleare ramase, pana in aprilie, a declarat ministrul Economiei, Robert Habeck, care a dat vina pe problemele de aprovizionare cu energie din Franța pentru aceasta decizie. El a anunțat, de asemenea, mai mulți bani…

- In raportul sau lunar actual , Bundesbank avertizeaza cu privire la o recesiune prelungita in Germania, vorbind despre „o scadere clara, ampla și de lunga durata a producției economice”.Produsul Intern Brut (PIB) real este probabil sa scada moderat pana la sfarșitul lunii septembrie și „sa se micșoreze…

- Companiile care extrag carbune se bucura in prezent de marje de profit fara precedent, in ceea ce ar putea fi ultimul boom al unei industrii care este presata sa isi reduca productia, scrie Reuters.

- Sefii industriei din Germania spun ca aceste costuri ridicate au un impact asupra productiei si vanzarilor de vehicule. Costurile energetice in crestere ameninta viitorul masinilor electrice, au avertizat sefii industriei din Germania.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a anuntat printr un mesaj postat pe pagina sa de facebook ca PSD ii va proteja atat pe romani, cat si companiile care produc in Romania pentru a rezista socurilor produse de criza energetica "In urma insistentei noastre, Guvernul va adopta rapid solutiile corecte care…

- Analistul militar Ionut Sutea sustine ca Ucraina va putea lansa la iarna o contraofensiva strategica impotriva Rusiei. El sustine insa ca atunci statele occidentale, in special Germania, vor fi in plina criza energetica, asa incat vor face presiuni uriase asupra lui Volodimir Zelenski sa accepte cerintele…

- Perspectiva economica e clar pentru toata lumea ca s-a deteriorat, dar deocamdata nu putem discuta inca de criza, de recesiune, a spus joi economistul șef al Raiffeisen Bank, Ionuț Dumitru, la o conferința de specialitate Evident ca se poate intampla orice, dar deocamdata nu avem elemente care sa ne…