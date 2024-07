Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova se afla in fața unui joc extrem de important pentru viitorul sau. Știința o va intalni joi, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe NK Maribor, in manșa a doua a turului secund din Conference League. Disputa pornește de la scorul de la 2-0 pentru sloveni, dar calificarea…

- Centrul Turistic pentru Agrement și Sport Dolj, cunoscut drept Stadionul „Aripile“, va gazdui a treia ediție a turneului organizat in memoria „Tunarului din Banie”, Ion Oblemenco. Cupa „Ion Oblemenco“ se va disputa in perioada 2-4 august și va alinia la start opt echipe de juniori Under 15. Acestea…

- Universitatea Craiova a pierdut in Slovenia, 0-2 cu NK Maribor, la capatul unei evolutii sterse. La finalul jocului, antrenorul formatiei din Banie, Costel Galca, a facut o scurta analiza. Concluzia a fost ca echipa nu s-a ridicat absolut deloc la nivelul asteptarilor. Galca este de parere ca eliminarea…

- Partida NK Maribor - Universitatea Craiova, programata, joi, 25 iulie, de la ora 21:15, in Slovenia, in manșa tur din turul II preliminar al Conference League, va putea fi urmarita in direct pe Antena Stars, relateaza Gazeta Sporturilor.Oficialii clubului craiovean au solicitat de mai multe ori ca meciul…

- Oficialii gruparii din Banie pistoneaza de mai multe ore ca meciul de diseara de la Maribor cu Universitatea Craiova sa poata fi la TV, pe Antena. Conducatorii juveților sunt de parere ca vor avea succes in demersul lor. Conform informațiilor GSP, meciul va fi live pe Antena Stars! NK Maribor - Universtatea…

- NK Maribor - Universitatea Craiova este diseara de la ora 21:15 in Slovenia, in manșa tur din turul II preliminar al Conference League. Antrenorul Costel Galca a spus ce așteptari are de la jucatorii sai Universitatea Craiova incepe diseara in Slovenia ascensiunea pentru grupele Conferencea League.…

- Universitatea Craiova o va intalni joi, de la ora 21.15, in Slovenia, pe NK Maribor, in mansa tur a turului doi preliminar al UEFA Conference League. Despre prima batalie europeana din aceasta campanie au vorbit intr-un cadru organizat antrenorul Costel Galca si mijlocasul Alex Cretu. Ambii stiu ca…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Constantin Galca, a declarat, miercuri seara, intr-o conferinta de presa sustinuta inaintea partidei din deplasare cu NK Maribor din Conference League, ca formatia sa a venit in Slovenia pentru a castiga, potrivit Agerpres. "Tot timpul sunt ingandurat,…