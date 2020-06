Sprijinul comunitatii internationale pentru refugiatii sirieni a fost confirmat, in pofida pandemiei, prin strangerea a 7.7 miliarde de dolari in cadrul unei conferinte a donatorilor organizata in format video marti, la Bruxelles, de UE si ONU, informeaza AFP.



"Angajamentele totalizeaza 6.9 miliarde de euro, echivalentul a 7.7 miliarde de dolari, din care 4.9 miliarde de euro pentru 2020 si 2 miliarde de euro pentru 2021", a anuntat comisarul european pentru gestionarea crizelor Janez Lenarcic la incheierea conferintei.



Conferinta anterioara, organizata in 2019, a reusit…