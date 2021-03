Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Națiunilor Unite a facut apeluri pentru mai mult de 10 miliarde de dolari, pentru a finanța operațiunile umanitare din urmatorul an din Siria și regiunea inconjuratoare. Cererea a fost facuta inaintea unei conferințe internaționale de donații, care incepe luni la Bruxelles. In cei zece ani…

- “La nivelul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, celula de criza constituita in urma incidentului din Canalul Suez, a decis intreprinderea de noi actiuni pentru asigurarea protectiei animalelor exportate din Romania cu cele 11 nave care au ca destinatie tari din…

- Germania se asteapta sa fie tinta unor operatiuni de dezinformare derulate de Rusia in perspectiva alegerilor legislative din septembrie, a transmis vineri ministrul Afacerilor Externe, Heiko Maas, care a adaugat ca astfel de manevre sunt "inacceptabile", relateaza AFP. "Stim ca Germania este…

- Douazeci și unu de cetațeni din Afganistan, Pakistan, Siria, Irak, Turcia si Palestina au fost depistati, in acest sfarsit de saptamana, de politistii de frontiera de la S.P.F. Borș și P.T.F Nadlac II, in timp ce incercau sa treaca fraudulos frontiera de stat in Ungaria. In acest sfarsit de…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit, ascunsi intr-un camion care transporta frigidere, sase cetateni din Siria, care au incercat sa intre ilegal in Romania, pentru a ajunge in Germania. In data de 29.01.2021, in jurul orei 12.30, in Punctul…

- Politistii de frontiera aradeni si bihoreni au descoperit, in ultimele 24 de ore, 22 de migranti din Afganistan, Siria, Liban, Turcia si Irak, care au incercat sa iasa din tara ascunsi in trei camioane, potrivit Agerpres. In Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II a fost verificat…

- Valeriu Tița, 54 de ani, care antreneaza din 2007 in zona araba, a fost concediat de Al-Minaa, penultima clasata din prima liga irakiana. De 14 ani antreneaza Valeriu Tița in zona araba. A pregatit zece cluburi, in Irak, Arabia Saudita, Emirate, Kuweit, Siria, Iordania și Liban, plus selecționata Siriei,…

- Noua tulpina a virusului SARS-CoV-2, depistata initial in Marea Britanie, a ajuns si in Romania. Un pacient infectat cel mai probabil cu aceasta varianta a coronavirusului a fost internat la Matei Bals, in Bucuresti. Noua tulpina SARS-CoV-2 a fost identificata, cel mai probabil, la un pacient internat…