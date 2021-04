Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), in parteneriat cu Electrica prin Electrica Serv., organizeaza, marti, conferinta online cu tema "Trecut, prezent si viitor in domeniul energiei electrice din Romania". Potrivit organizatorilor, printre subiectele ce…

- ANRE a aprobat pentru operatorul de transport și sistem și operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari, pentru anul 2021, investiții totale de cel puțin 1.684 milioane lei. Lucrarile de investiții au ca scop imbunatatirea indicatorilor de performanta a serviciului, a siguranței in funcționare,…

- In urma monitorizarii constante pe care ANRE o intreprinde asupra programelor de investiții ale operatorilor retelelor de transport și de distribuție a energiei electrice, Autoritatea a constatat ca in anul 2020, s-au efectuat investitii totale in valoare de 1.563 milioane lei, fata de o valoare prognozata…

- In anul 2020, ca urmare a monitorizarii ANRE, s-au efectuat investitii totale in rețelele de transport și de distribuție a energiei electrice in valoare de 1.563 milioane lei. In urma monitorizarii constante pe care ANRE o intreprinde asupra programelor de investiții ale operatorilor retelelor de transport…

- In perioada 24.03-02.04.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TARGOVISTE executa lucrari pentru prevenirea unor avarii in instalatiile de medie si joasa tensiune. in acest sens, va fi intrerupta energia electrica la micii consumatori si la consumatorii casnici, in localitatile mentionate…

- in perioada 25.02-05.03.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TARGOVISTE executa lucrari pentru prevenirea unor avarii in instalatiile de medie si joasa tensiune. in acest sens, va fi intrerupta energia electrica la micii consumatori si la consumatorii casnici, in localitatile mentionate…

- In perioada 10.02-19.02.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TARGOVISTE executa lucrari pentru prevenirea unor avarii in instalatiile de medie si joasa tensiune. in acest sens, va fi intrerupta energia electrica la micii consumatori si la consumatorii casnici, in localitatile mentionate…

- In perioada 08.02-12.02.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TARGOVISTE executa lucrari pentru prevenirea unor avarii in instalatiile de medie si joasa tensiune. in acest sens, va fi intrerupta energia electrica la micii consumatori si la consumatorii casnici, in localitatile mentionate…