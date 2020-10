O şoferiţă de 42 de ani s-a răsturnat cu maşina pe DN15 E60

Accident pe DN 15 E60 The post O şoferiţă de 42 de ani s-a răsturnat cu maşina pe DN15 E60 appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: O şoferiţă de 42 de ani s-a răsturnat cu maşina pe DN15 E60 Credit autor: L A. Source [citeste mai departe]