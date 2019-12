Conferinţă dedicată viitorului pieţei media şi provocărilor cu care se confruntă acest sector, la Varşovia Ultimele tendinte, inovatii si initiative de afaceri pe piata mass-media sunt analizate miercuri, la Varsovia, de participantii la conferinta Media of the Future organizata de agentia de presa poloneza PAP. Conferinta se adreseaza managerilor si redactorilor-sefi din mass-media nationale si locale, specialistilor in marketing, comunicare, profesionistilor din domeniul noilor tehnologii si reprezentantilor institutiilor publice si ai universitatilor. Evenimentul este dedicat viitorului pietei media si provocarilor cu care se confrunta acest sector in contextul digitalizarii globale. Printre participanti… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

