Presedintele francez Emmanuel Macron le-a cerut vineri tarilor din Asia-Pacific sa se alature "consensului din ce in ce mai mare" impotriva razboiului din Ucraina, subliniind ca acest razboi este si "problema lor", relateaza AFP, informeaza Agerpres.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminica, intr-un nou discurs, ca rușii au lovit cu rachete cinci regiuni din Ucraina, potrivit Agerpres.

Presedintele francez Emmanuel Macron va cauta la summitul G20 din Bali initierea ''unei logici a dezescaladarii'' in razboiul din Ucraina, care sa impace abordarea tarilor dezvoltate cu cea a tarilor din emisfera sudica, cele din urma dorind incetarea acestui razboi, au semnalat surse de la Palatul…

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, sambata seara, ca in total 1031 de persoane au fost eliberate din captivitatea rusilor incepand cu luna martie, anunța news.ro.

Presedintele francez Emmanuel Macron a afirmat, duminica, la o conferinta la Roma, ca sunt sanse sa fie pace in Ucraina, chiar daca Rusia a avertizat ca ar putea escalada conflictul, potrivit news.ro.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma, in ultimul mesaj video postat pe retelele de socializare, ca lupta pentru o viata normala pentru poporul ucrainean a continuat, cel putin zece regiuni fiind bombardate de rusi. "Cele 237 de zile ale acestui razboi dovedesc ca suntem capabili sa gasim…

Presedintele francez Emmanuel Macron a condamnat vineri "in cei mai fermi termeni atrocitatile comise la Izium, in Ucraina, sub ocupatie rusa", dupa descoperirea a sute de cadavre ingropate sumar in apropierea acestui oras recucerit de ucraineni de la fortele ruse, potrivit Kievului, relateaza AFP.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis poporului sau "victorie", vorbind miercuri din orasul strategic Izium, recucerit de la fortele ruse in cursul unei contraofensive surpriza, in timp ce Moscova se declara hotarata sa continue sa loveasca Ucraina, relateaza France Presse, potrivit…